Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Wittlich (ots)

Am Samstag, 17.09.2022, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Honda-Fahrer die K44 von Bergweiler in Richtung Wittlich. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte linksseitig mit einem Erdwall. Der Fahrer wurde leicht verletzt, mittels DRK in ein Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Eingesetzt waren die FFW Wittlich, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei Wittlich sowie die Militärpolizei Spangdahlem.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell