Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 8.11.2022, 8.15 Uhr an der Einmündung Freckenhorster Straße/In den Lampen in Warendorf ereignet hat. Eine 75-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Freckenhorster Straße im verkehrsberuhigten Bereich in Fahrtrichtung B 64. Zeitgleich befuhr eine 27-jährige Warendorferin mit ihrem Pedelec die Straße in den Lampen in Fahrtrichtung Freckenhorster Straße. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen den Beteiligten, bei dem die Pedelecfahrerin stürzte. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

