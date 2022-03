LPI-SHL: Holzdiebe am Werk

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Diebe entwendeten in der Zeit von Mittwoch, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, 15:00 Uhr, eine Kennzeichentafel eines auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße in Bad Salzungen geparkten Skodas. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, die unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

mehr