LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Kennzeichens

Bad Salzungen (ots) - Ein 32-Jähriger und seine 36-jährige Begleiterin betraten Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Das Duo steckte ein Kleidungsstück in einen mitgeführten Rucksack ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein Detektiv des Ladens sprach die Diebe an und konfrontierte sie mit dessen Feststellungen. Unbeirrt verließ das Pärchen das Geschäft in ...

