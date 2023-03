Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Korrektur der Pressemitteilung von 8.06 Uhr ++

Rotenburg (ots)

In unserer vorangegangenen Pressemitteilung soll es natürlich heißen...

Geschädigter (und nicht Beschädigter) schnappt Einschleichdieb

Rotenburg. Über die Ortung eines gestohlenen Smartphones und eines Tablets ist es am Montagnachmittag gelungen, einen Einschleichdieb am Rotenburger Bahnhof zu ergreifen. Der Mann war am Vormittag in ein Wohnhaus an der Wittorfer Straße eingedrungen. Wie sich später herausstellte, hatte er eine offene Wohnungstür entdeckt und sich so den Zutritt zur Wohnung verschafft. Im Wintergarten des Hauses fand der Mann die beiden elektronischen Geräte und machte sich damit aus dem Staub. Als die Hausbewohner kurz darauf den Diebstahl bemerkten, reagierte man sofort. Es gelang die gestohlenen Geräte zu orten. Am Bahnhof traf der Geschädigte auf einen Verdächtigen und sprach ihn direkt an. Bereitwillig händigte der 40-jährige Täter das gestohlene Smartphone und das Tablet aus. Dann informierte der Mann die Polizei. Die Beamten übernahmen alles Weitere. Bei dem Täter zeigte sich, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend durfte er die Polizei verlassen.

