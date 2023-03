Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schutz vor Taschendieben - Polizei warnt vor Discountern ++ Beschädigter schnappt Einschleichdieb ++ Einbrecher kommen über den Balkon ++ Einbruch in Lagerhalle ++

Rotenburg (ots)

Schutz vor Taschendieben - Polizei warnt vor Discountern

LK. Rotenburg. Taschendiebstähle in Discountern - hautsächlich begangen an Seniorinnen und Senioren - bleiben ein Thema für die Polizei im Landkreis Rotenburg. Wie schon im vergangenen Jahr hat das Präventionsteam der Rotenburg Polizei in den zurückliegenden Tagen in Visselhövede, Rotenburg, Zeven und Sittensen Aktionen zum Thema "Schlauer gegen Klauer" durchgeführt. Mit Verhaltenstipps zum Schutz vor Taschendieben wandten sich Ute Schwiebert, Fred Krüger und Rolf Meyer vor dem Einkaufen vor allem an ältere Menschen:

+ Nehmen Sie nur so wenig Bargeld wie nötig mit.

+ Tragen Sie die Geldbörse möglichst zugriffsicher in verschlossenen Innentaschen.

+ Taschen möglichst vor dem Körper tragen.

+ Achten Sie stets auf ablenkende Personen und im Gedränge besonders auf ihre Wertsachen.

+ Lassen Sie ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen.

waren dabei die wichtigsten Botschaften.

Dass diese Aktionen wichtig sind, zeigt sich an drei Fällen, die sich zu Wochenbeginn in drei Discountern ereignet haben.

Am Montagvormittag traf es einen 65-jährigen Mann aus Lauenbrück in einem Scheeßeler Discounter am Vahlder Weg. Ihm wurde gegen 10.45 Uhr das Portemonnaie mit viel Bargeld, dem Personalausweis, Führerschein und Bankkarten gestohlen.

Fast zur gleichen Zeit wurde eine 64-jährige Visselhövederin in einem Discounter an der Soltauer Straße ihres Heimatortes Opfer unbekannter Täter. Auch ihr wurde die Geldbörse mit dem üblichen Inhalt aus dem Einkaufwagen gestohlen.

Gegen 11.30 Uhr wurde eine 84-jährige Frau aus Reeßum in einem Sottrumer Discounter an der Großen Straße zum Ziel der Diebe. Sie hatten vermutlich ganz genau beobachtet, wie die Seniorin ihre Handtasche in ihren Einkaufswagen gestellt und kurz aus den Augen gelassen hatte. Diese Gelegenheit nutzten sie um Beute zu machen. Erst an der Kasse bemerkte die Reeßumerin, dass sie bestohlen worden war.

Geschädigter schnappt Einschleichdieb

Rotenburg. Über die Ortung eines gestohlenen Smartphones und eines Tablets ist es am Montagnachmittag gelungen, einen Einschleichdieb am Rotenburger Bahnhof zu ergreifen. Der Mann war am Vormittag in ein Wohnhaus an der Wittorfer Straße eingedrungen. Wie sich später herausstellte, hatte er eine offene Wohnungstür entdeckt und sich so den Zutritt zur Wohnung verschafft. Im Wintergarten des Hauses fand der Mann die beiden elektronischen Geräte und machte sich damit aus dem Staub. Als die Hausbewohner kurz darauf den Diebstahl bemerkten, reagierte man sofort. Es gelang die gestohlenen Geräte zu orten. Am Bahnhof traf der Geschädigte auf einen Verdächtigen und sprach ihn direkt an. Bereitwillig händigte der 40-jährige Täter das gestohlene Smartphone und das Tablet aus. Dann informierte der Mann die Polizei. Die Beamten übernahmen alles Weitere. Bei dem Täter zeigte sich, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend durfte er die Polizei verlassen.

Einbrecher kommen über den Balkon

Bremervörde. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Spitzweg eingebrochen. Über eine Pergola neben dem Haus kletterten sie auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. In der Wohnung durchstöberten die Unbekannten alle Räume. Ob sie etwas mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Einbruch in Lagerhalle

Hemslingen. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Lagerhalle an der Straße Am Kohlhof eingebrochen. Auf der Rückseite des Gebäudes bohrten sie ein Zylinderschloss auf und verschafften sich so den Zutritt zur Halle. Auf der Suche nach Beute fiel ihnen ein Autoradio in die Hände. Die Polizei geht von einem Sachschaden von rund eintausend Euro aus.

