Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Zeugen gesucht ++

LK ROW (ots)

Bremervörde. Am Samstag kam zur Mittagszeit eine 56-jährige mit ihrem Pkw von der Straße An der Chaussee ab. Sie stieß seitlich gegen einen Baum und verletzte sich dabei. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 1,24 Promille festgestellt. Die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Blutentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins waren die Folgen.

Sittensen. Am 10.03.2023 kam es gegen 07:40 Uhr im Bereich Kreisverkehr Stader Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Fahrerin fuhr in Richtung Ortsmitte. Kurz vor dem Kreisverkehr nahm sie einen vor ihr fahrenden/stehenden Sattelzug bzw. LKW mit Anhänger zu spät wahr und fuhr auf. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der VW Golf wurde im Bereich der vorderen Stoßstange und Motorhaube beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 04282-59414-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell