POL-SO: Brand in Tiefgarage

Lippstadt (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 54 Jahre alte Frau aus Buenos Aires mit einem Pkw der Marke Daimlerchrysler die Bökenförder Straße in Fahrtrichtung Lippstadt. An der Einmündung mit der Hansastraße beabsichtigte sie nach links in die Hansastraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48 Jahre alter Mann aus Lippstadt mit einem Pkw der Marke Opel Mokka die Bökenförder Straße ...

