Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vorfahrt missachtet - Mitfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein 39 Jahre alter Mann aus Soest mit einem Pkw der Marke VW Golf den Hiddingser Weg stadteinwärts. An der Einmündung mit dem Brunowall beabsichtigte er nach rechts auf den Brunowall abzubiegen. Bei dem Abbiegemanöver missachtete er die Vorfahrt einer 22 Jahre alten Frau aus Soest, die mit einem Pkw der Marke Citroen vom Ulrichertor kommend in Richtung Brunowall unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ein Mitfahrer im Citroen wurde dabei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (AG)

