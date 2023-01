POL-DO: 43-Jähriger bei Verkehrsunfall in Dortmund-Eving verletzt - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0033 Am Freitag (6. Januar) kam es zu mehrere Drogengeschäfte auf der Missundestraße in Dortmund. Gegen 13.45 Uhr übergab ein 18-Jähriger mehrfach Betäubungsmittel an mindestens zwei weitere Männer. Er wurde festgenommen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 18-jährige Dortmunder auf der Missundestraße. Er fiel zivil ...

