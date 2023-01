Polizei Dortmund

POL-DO: Auf Drogengeschäft in der nördlichen Innenstadt folgt eine Festnahme

Dortmund (ots)

Am Freitag (6. Januar) kam es zu mehrere Drogengeschäfte auf der Missundestraße in Dortmund. Gegen 13.45 Uhr übergab ein 18-Jähriger mehrfach Betäubungsmittel an mindestens zwei weitere Männer. Er wurde festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der 18-jährige Dortmunder auf der Missundestraße. Er fiel zivil gekleideten Beamten durch sein Verhalten auf. Diese beobachteten ihn zunächst und wurden Zeugen, wie der Dortmunder Drogen an einen Mann verkaufte. Der Mann konnte im Verlauf durch weitere Beamte angetroffen werden. Die Polizisten nahmen ihm die Drogen prompt wieder ab.

Der Dortmunder wog sich in Sicherheit und ging weiter seinen Geschäften nach. Die Beamten konnten beobachteten, wie der 18-Jährige ein weiteres Geschäft tätigte. Hierzu traf er sich mit einem 28-jährigen Dortmunder. Aus dessen Wohnung holte der 18-Jährige mehrere Verkaufseinheiten.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Beamten die Wohnung des 28-Jährigen. Sie fanden neben Cannabis auch Haschisch und MDMA-Tabletten. Der 18-Dortmunder, der augenscheinlich als Verkäufer fungierte, wurde festgenommen.

Weitere Ermittlungen dauern an.

