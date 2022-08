Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Ein erheblich alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend in Langenau gegen ein Haus gefahren.

Ulm (ots)

Ein Abbiegeversuch endete in Langenau am Freitagabend an einer Hausmauer. Gegen 19 Uhr war der Fahrer eines VW Golf in der Lange Straße unterwegs. Sein Versuch, in die Öllinger Straße abzubiegen, missglückte, der Golf prallte gegen ein Haus.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 43-Jährige Mann vor Fahrtantritt erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Dem Unfallfahrer wurde der Führerschein und eine Blutprobe abgenommen, er sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Die Gesamtschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag.

