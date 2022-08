Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Auto mit Paste beschmiert

Am Mittwoch oder Donnerstag waren bei Blaustein Unbekannte unterwegs und hatten es auf ein Auto abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen 20.30 Uhr und 13 Uhr parkte der Renault in der Hauptstraße in Arnegg. Unbekannte hatten weiße Paste an verschiedene Teile des Fahrzeugs geschmiert. Darunter einen Außenspiegel und den Griff der Fahrertür. Die Paste wurde mit einiger Zeit fest. Beim Entfernen blieben Kratzer am Auto zurück. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 200 Euro. Die Polizei Blaustein (0731/1880) nahm die Sachbeschädigung auf und sucht nun die Täter und Zeugen.

