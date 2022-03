POL-RZ: Betrunkener Lkw-Fahrer auf der BAB 1 gestoppt

Ratzeburg (ots) - 07. März 2022 | Kreis Stormarn - 06.03.2022 - Bad Oldesloe Am 06.03.2022, gegen 23.50 Uhr kam es in der Danziger Straße in Bad Oldesloe zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Im Verlauf des verbalen Streites verließ die 38-jährige Geschädigte die gemeinsame Wohnung und sprach einen zufällig vorbeigehenden Mann an und bat ...

mehr