Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Angesprochener Zeuge nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Ratzeburg (ots)

07. März 2022 | Kreis Stormarn - 06.03.2022 - Bad Oldesloe

Am 06.03.2022, gegen 23.50 Uhr kam es in der Danziger Straße in Bad Oldesloe zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar. Im Verlauf des verbalen Streites verließ die 38-jährige Geschädigte die gemeinsame Wohnung und sprach einen zufällig vorbeigehenden Mann an und bat diesen offensichtlich um Hilfe.

Beim Eintreffen der streitschlichtenden Beamten war dieser Zeuge jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe führt die Ermittlungen in diesem Fall und bitte den Zeugen sich unter der Telefonnummer 04531/501-817 zu melden.

