Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Zweckeler Straße auf. Anschließend durchsuchten sie Räume und Schränke nach Beute. Mit Geldmünzen und Schmuck flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

