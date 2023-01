POL-DO: Drei Schwerverletzte nach Unfall auf der Münsterstraße: 20-Jähriger war wohl mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0027 Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Emschertalstraße/Sölder Straße in Dortmund ist am Samstag (7. Januar) gegen 15:45 Uhr ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt worden. Der 54-jährige Dortmunder wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen passierte der Unfall beim Abbiegen. Ein 72-jähriger Autofahrer aus Dortmund ...

mehr