Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unbefugte Gleisüberschreitung im Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Heute Morgen gegen 06:15 Uhr meldete ein Zeuge der Bundespolizei Offenburg, dass am Offenburger Bahnhof zwei männliche Personen unbefugt die Gleise überquert hätten. Eine Streife traf die beiden 16 und 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof an. Beide verhielten sich verbal aggressiv, zeigten sich uneinsichtig und waren zudem alkoholisiert. Sie wurden zur Rede gestellt und über die Gefahren im Gleisbereich belehrt. Gegen beide wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Da der Jüngere der beiden die eingesetzten Beamten zudem beleidigte, wird gegen ihn ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die Bundespolizei warnt vor Gefahren, in die sich Personen begeben, die unbefugt die Gleise überqueren, nur um einige Meter Fußweg abzukürzen. Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

