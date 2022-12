Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gegen Auflagen verstoßen - Bundespolizei vollstreckt Sicherungshaftbefehl

Rheinmünster (ots)

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden konnten am 27. Dezember eine 23-jährige bulgarische Staatsangehörige festnehmen, welche gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Die Dame war im April 2020 rechtskräftig wegen Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht hatte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Ihr war auferlegt worden, sich regelmäßig bei ihrer Bewährungshilfe zu melden. Die Frau war jedoch untergetaucht und befand sich unbekannten Aufenthaltes. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis gebracht.

