BPOLI-OG: Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung

Kehl (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg nahmen am 1. Weihnachtsfeiertag einen international gesuchten Straftäter fest. Bei der Kontrolle des 30-jährigen afghanischen Staatsangehörigen an der Haltestelle der Tramlinie D in Kehl, stellten die Beamten den Haftbefehl fest. Der Mann wurde von den österreichischen Behörden wegen Diebstahl und besonders schweren Fall des Diebstahls gesucht. Er befindet sich ...

