POL-DO: Mutmaßliche Drogendealer in der nördlichen Innenstadt von Dortmund festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0030

Am Sonntagabend (8.1.) konnte die Polizei in der nördlichen Innenstadt von Dortmund zwei mutmaßliche Drogendealer festnehmen.

Gegen 21.45 Uhr erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich in einem Mehrfamilienhaus auf der Schleswiger Straße ein mit Haftbefehl gesuchter Mann aufhalten soll. Kurze Zeit später trafen die Einsatzkräfte in einer Wohnung auf den 32-jährigen Mann, eine 48-jährige Frau und eine 51-jährige Dortmunderin. Darüber hinaus fanden die Beamten noch Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, diverses Zubehör zu deren Verarbeitung und Verpackung und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Als wäre dies nicht genug, stellten die Beamten auch noch hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge sowie mehrere Schwerter sicher.

Die Polizisten nahmen den 32-Jährigen und die 51-Jährige fest und brachten beide in das Polizeigewahrsam.

Alle drei Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen u. a. illegaler Handel mit Betäubungsmittel und Hehlerei.

