Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Geldkassetten aus Automat gestohlen

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 02.01.2023, zwischen 02.15 Uhr und 07.10 Uhr;

Aufgehebelt haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten in Bahnhof Reken. Dazu kam es in der Nacht zum Montag auf dem Gelände des Bahnhofs. Die Täter hatten sich mit Gewalt an dem Automaten zu schaffen gemacht und drei Geldkassetten daraus entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken. Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell