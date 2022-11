Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Michelstadt: Transporter aufgebrochen und Wohnhaus im Visier

Erbach/Michelstadt (ots)

Am Samstag (19.11.), in der Zeit zwischen 18.50 und 21.10 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus im Kappenrainweg in Michelstadt ein. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher anschließend Bargeld mitgehen.

Zudem geriet in der Nacht zum Sonntag (20.11.) ein in der Brückenstraße in Erbach geparkter Transporter der Marke VW in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang in das Fahrzeug und erbeuteten dort Bargeld und Schuhe.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

