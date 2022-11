Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein

Sandwiese: Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gescheitert

Polizei sucht Zeugen

Alsbach-Hähnlein (ots)

Einbrecher versuchten in der Nacht zum Sonntag (20.11.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Bahnhof" zu gelangen. Hierbei hebelten die Kriminellen an der Haustüre und beschädigten diese. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Täter ohne Beute und unerkannt flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell