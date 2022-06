Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hammer Hauptbahnhof

Hamm (ots)

Am Mittwochvormittag (17. Juni) hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof in Hamm verhaftet.

Der 32-jährige Mann wurde im Hauptbahnhof Hamm angetroffen und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund den Deutschen per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben hatten. Durch das Amtsgericht Hamm wurde er im Juli 2021 rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro verurteilt.

Der Deutsche wurde der Wache am Hauptbahnhof zugeführt. Da der gebürtige Grevener den haftbefreienden Betrag nicht zahlen konnte, wurde der polizeibekannte Mann nach Abschluss der polizeilichen Maß-nahmen für die nächsten -50- Tage der JVA Hamm überstellt.

Weiterhin wurde bei dem in Kamen wohnhaften Mann im Rahmen der Durchsuchung eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Dazu wurde seitens der Bundespolizei ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell