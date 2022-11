Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Groß-Gerau: Zwei Schulen im Visier von Einbrechern

Rüsselsheim/Groß-Gerau (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (18.11.), 16.00 Uhr und Sonntagabend (20.11.), 17.00 Uhr, drangen Unbekannte durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe in die Nordschule in der Danziger Straße in Groß-Gerau ein. Im Sekretariat und weiteren Büros ließen die Kriminellen Bargeld und zwei Laptops mitgehen.

Am Sonntagabend (20.11.), gegen 21.50 Uhr, ging zudem ein Einbruchsalarm von der Max-Planck-Schule in der Joseph-Hadyn-Straße in Rüsselsheim ein. Von den Ordnungshütern wurden anschließend zwei eingeschlagene Fenster bemerkt. Im Innern wurde eine Bürotür von Unbekannten stark beschädigt. Ob auch etwas gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 oder die Polizeistation Rüsselsheim unter 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell