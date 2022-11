Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Zeugenaufruf der Polizei

Griesheim (ots)

Im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße kam es am Parkplatz vor der dortigen Bäckerei am Samstag (19.11), gegen 12:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte beim Einparken ein geparktes Auto mit der Fahrzeugfront an dessen Heck. Der Verursacher lief umgehend zur Polizeistation, um den Unfall zu melden. Als der Verursacher mit den Polizisten zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Mutmaßlich handelt es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen schwarzen Kombi. Aufgrund des Schadenbildes am verursachenden Auto müssten entsprechende Beschädigungen am geschädigten Fahrzeug vorliegen.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zu einem unfallbeschädigten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Rufnummer 06155/ 8385-0 zu melden.

