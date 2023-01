POL-BOR: Bocholt - In Fahrradgarage eingedrungen

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Hof zum Ahaus; Tatzeit: zwischen 30.12.2022, 13.00 Uhr, und 02.01.2023, 06.45 Uhr; Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Wochenende in Ahaus eine Bushaltestelle. Die Täter zerschlugen eine der Glasscheiben des Unterstands. Das Geschehen spielte sich an der Straße Hof zum Ahaus ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

