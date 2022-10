Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte entwenden Kupfer aus Lagerhalle

Düren (ots)

In der Distelrather Straße in Düren sind Unbekannte zwischen Samstag (22.10.2022) 12:00 Uhr und Montag (24.10.2022) 05:00 Uhr in eine Lagerhalle eingebrochen. Hier entwendeten sie eine große Menge Kupfer.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Fabrikationshalle, indem sie ein Fenster einschlugen. In der Lagerhalle entwendeten sie dann zwei Paletten mit Kupfer. Hierfür nutzten sie einen vor Ort geparkten Hubwagen. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenssumme ist bislang unklar.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

