POL-DN: Dienstmarken für Nachwuchsermittler

Aldenhoven (ots) - Eine 72-Jährige aus Aldenhoven hat am Freitag (21.10.2022) vermutlich im letzten Moment einen Betrugsversuch durchschaut. Sie entging damit einem Geldverlust in Höhe von gut 2.000 Euro. Unbekannte hatten sich per Whatsapp als der Sohn der Seniorin ausgegeben. Die Nummer sei neu und deswegen unbekannt. Das alte Handy habe der angebliche Sohn verloren. Im weiteren Verlauf gab der angebliche Sohn an, ...

mehr