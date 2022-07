Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falsche Handwerker erbeuteten Schmuck

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag klingelte es an der Wohnungstür eines 87-Jährigen an der Meller Straße, Ecke Wiemansweg. Ein vermeintlicher Handwerker schilderte dem Herrn, dass er den Wasserdruck in der Küche und im Bad kontrollieren müsste. Der 87-Jährige lies den Unbekannten eintreten und schloss die Wohnungstür. Nachdem das Wasser in der Küche angeblich überprüft wurde, begleitete der Senior den Mann ins Badezimmer. Hier schloss der vermeintliche Handwerker die Zugangstür und verwickelte den Wohnungsinhaber in ein belangloses Gespräch. Als das Bad anschließend verlassen wurde, kam plötzlich und völlig unerwartet ein zweiter Mann aus dem Schlafzimmer. Angeblich hätte dieser seinen Kollegen gesucht. Danach verabschiedeten sich die beiden Männer. Im Nachhinein bemerkte der 87-Jährige, dass ihm Schmuck gestohlen wurde. Die zuvor geschlossene Etagentür wurde vermutlich im Zuge der Wohnungsbegehung vom Ersttäter geöffnet, um dem Zweittäter Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Beide Männer waren etwa 40 Jahre alt, hatten ein europäisches Aussehen und sprachen akzentfrei Deutsch. Sie waren etwa 1,80m groß, hatten stämmige Figuren und trugen blaue Kleidung (Hose, Sweatshirt mit unbekanntem Aufnäher auf der rechten Brustseite). Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern geben können, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

Die Polizei warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an Haus und Wohnungstüren. Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden. Zunächst sollte der angebliche Auftrag kritisch hinterfragt und ggf. überprüft werden. Telefonnummern genannter Auftraggeber sollten dazu selbstständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigten ihren Besuch, um etwa Wartungen zu erledigen, in der Regel an.

Mitarbeiter der Stadtwerke bzw. der SWO Netz GmbH als der für den Netzbetrieb zuständigen Stadtwerke-Tochtergesellschaft benötigen im Regelfall keinen Zutritt zu Gebäuden. Sollten dennoch Arbeiter im Namen der Stadtwerke oder der SWO Netz GmbH an der Tür klingeln, können diese sich immer ausweisen. Die Bewohner sollten sich unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Stadtwerke- und SWO Netz-Mitarbeiter durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541 2002-2020 bestätigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell