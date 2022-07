Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Erneuter Diebstahl im Gretescher Neubaugebiet

Osnabrück (ots)

In der "Irmgard-von-Stoltenberg-Straße" machten sich erneut unbekannte Täter an Baucontainern zu schaffen. Zwischen Donnerstagnachmittag (16.30 Uhr) und Freitagmorgen (10.30 Uhr) brachen sie freistehende Container auf und entwendeten in einem Fall ein Bauradio. Bereits am 07.07.2022 Kam es zu gleichgelagerten Straftaten.

Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5267520

Die Polizei aus Belm sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05406/898630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell