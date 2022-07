POL-OS: Voltlage: Drei verletzte Männer nach schwerem Verkehrsunfall auf der Fürstenauer Straße

Ostercappeln (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl an der Driehauser Straße. Gegenüber der Einmündung zur Hegerhoffstraße machten sich die Täter an einem alleinliegenden Kotten, welcher sich gerade in der Restaurierung befindet, zu schaffen. Durch rohe Gewalt an zwei rückwärtigen Fenstern gelangten die Eindringlinge ins Gebäude und ...

mehr