Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Werkzeugdiebstahl in Schwagstorf - Polizei sucht Zegen

Ostercappeln (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl an der Driehauser Straße. Gegenüber der Einmündung zur Hegerhoffstraße machten sich die Täter an einem alleinliegenden Kotten, welcher sich gerade in der Restaurierung befindet, zu schaffen. Durch rohe Gewalt an zwei rückwärtigen Fenstern gelangten die Eindringlinge ins Gebäude und entwendeten aus diesem und einem Nebengebäude mehrere Werkzeuge. Hinweise auf die Tat oder Täter erbittet die Polizei in Bohmte unter 05471/9710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell