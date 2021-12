Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Streit um Kochplatte

Möhnesee (ots)

Nach einem Streit um eine Kochplatte wurde die Polizei am Mittwochabend (1. Dezember 2021) zur Zentralen Unterbringungseinrichtung nach Echtrop gerufen. Zwischen drei Bewohnern entbrannte ein Streit um eine Kochplatte, in dessen Verlauf ein 26-Jähriger ein stumpfes Brotmesser gezogen und einen 31-Jährigen damit oberflächlich verletzt haben soll. Der dritte Bewohner im Alter von 26-Jahren wurde im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Die beiden leicht verletzten 26-Jährigen wurden zur weiteren Untersuchung mit Rettungsfahrzeugen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell