POL-ROW: ++ Unfall beim Überholen - Polizei sucht unbekannten Autofahrer ++

Unfall beim Überholen - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Hassel. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 440 bei Hassel ereignet hat, suchen die Beamten nach dem noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Kleinwagens. Er sei gegen 7 Uhr früh an der Spitze einer kleinen Kolonne in Richtung Rotenburg unterwegs gewesen. Hinter diesem Fahrzeug habe die 20-jährige Fahrerin eines Seat eine selbstfahrende Arbeitsmaschine (Steiger) überholen wollen. Als die junge Frau vor dem Steiger wieder einscheren wollte, sei der schwarze Kleinwagen vor ihr plötzlich nach links in Richtung Gegenverkehr gefahren. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 20-Jährige aus, verlor die Kontrolle über den Seat und kam nach links von der Bundesstraße ab. Auch der Fahrer der Arbeitsmaschine reagierte und rutschte in den rechten Seitenraum. Der Fahrer des gesuchten schwarzen Kleinwagens hat den Unfall möglicherweise nicht wahrgenommen. Er wird gebeten, sich unter Telefon 04266/95568-0 bei der Polizeistation in Bothel zu melden.

