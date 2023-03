Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Neue Betrugsmasche - Falscher Mitarbeiter vom Bund der Versicherungen ruft an ++ Scheinwerfer von Sattelzugmaschinen gestohlen ++ Tageswohnungseinbruch ++

Rotenburg (ots)

Neue Betrugsmasche - Falscher Mitarbeiter vom Bund der Versicherungen ruft an

Bremervörde. Mit einer neuen Betrugsmasche hat ein unbekannter Mann am Mittwochvormittag versucht, ein Bremervörder Ehepaar hereinzulegen. Der Unbekannte gab sich am Telefon als Mitarbeiter des Bundes der Versicherungen aus. Er behauptete, dass noch Zahlungen in Höhe von 30.000 Euro ausstünden. Dem Anrufer sei es jedoch intern gelungen, die beträchtliche Summe auf 5.000 Euro zu reduzieren. Das Ehepaar willigte ein und wollte den Betrag zunächst online überweisen. Als das misslang, ging man zur Bank. Dort wurde der Betrug aufgedeckt. Den 71 und 76 Jahre alten Eheleuten blieb ein finanzieller Verlust erspart.

Scheinwerfer von Sattelzugmaschinen gestohlen

Heeslingen. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter auf dem Gelände eines Betonsteinwerks an der Stader Straße Fahrzeugteile von Firmenfahrzeugen gestohlen. An vier Sattelzugmaschinen bauten sie fachmännisch die Frontscheinwerfer aus. Die Schweinwerferblenden benötigten die Diebe offenbar nicht. Sie wurden in einer nahen Tannenschonung gefunden. Der Schaden des Diebstahls beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Vahlde. Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag in ein Wohnhaus am Rieper Weg eingebrochen. Zwischen 6.30 Uhr und 12.15 Uhr hebelten sie die Eingangstür auf. Im Haus suchten die Unbekannten nach Beute und wurden fündig. Mit Bargeld verschwanden sie durch eine andere Eingangstür.

