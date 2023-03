Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Große Beute bei Einbruch in Fahrradhandel ++ Einbruch in Imbisswagen ++ E-Scooter kollidiert mit Postfahrzeug ++ Kind bei Auffahrunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Große Beute bei Einbruch in Fahrradhandel

Rotenburg. Fünfzehn hochwertige Pedelecs im Wert von rund einhunderttausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag aus den Räumen eines Fahrradhändlers an der Hetzweger Straße gestohlen. Dazu brachen sie zunächst ein Seitenfenster auf und verschafften sich so den Zutritt zum Gebäudes. Bei den gestohlenen Elektrorädern handelt es sich um 4 Fabrikate des Herstellers HAIBIKE, 5 Pedelecs von RIESE UND MÜLLER, jeweils 2 Räder von MAXX und Overvolt und jeweils 1 Pedelec des Herstellers E-Explorer und eZesty. Für den Abtransport der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Daher bittet die Rotenburger Polizei Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon 04261/947-0 zu melden.

Einbruch in Imbisswagen

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in einen Hähnchen-Verkaufswagen auf dem Parkplatz des E-Centers an der Harburger Straße eingebrochen. Dazu hebelten sie eine Tür auf. Die Unbekannten nahmen Bargeld, eine Küchenmaschine, ein Messer, eine Schere und ein paar Lebensmittel mit.

E-Scooter kollidiert mit Postfahrzeug

Sottrum. Ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Postfahrzeug verletzt worden. In Höhe der Einmündung Bahnhofstraße/Hassendorfer Kirchweg missachtete der 44-jährige Fahrer des VW Transporters die Vorfahrt des Mannes auf dem kleinen Trendfahrzeug. Er stürzte und zog sich eine leichte Verletzung an seiner Hand zu. Den Sachschaden beschreibt die Polizei als gering.

Kind bei Auffahrunfall verletzt

Hemsbünde. Bei einem Verkehrsunfall auf der K 239 zwischen Hemsbünde und Bothel ist am Dienstagnachmittag ein 10-jähriger Junge als Mitfahrer in einem Citroen verletzt worden. Dessen 49-jähriger Fahrer hatte gegen 17.20 Uhr nach links von der Kreisstraße abbiegen wollen. Dazu musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine 19-jährige Fahranfängerin erkannte diese Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW Polo auf den stehenden Citroen auf. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund sechstausend Euro.

