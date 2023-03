Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Durchsuchungen nach Verbreitung von Jugendpornografie ++

Rotenburg (ots)

Durchsuchungen nach Verbreitung von Jugendpornografie

Selsingen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Verbreitung von jugendpornografischen Inhalten haben Beamte der Ermittlungsgruppe (EG) "Hydra" am frühen Montagmorgen die Wohnung eines Mannes aus der Samtgemeinde Selsingen durchsucht.

Der Beschuldigte war nach dem Hinweis eines Internetdienstes in den Fokus der mit der Bearbeitung von Delikten im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie befassten Ermittlungsgruppe der Rotenburger Polizei geraten. Demnach soll der Mann ein strafbares Video an fünf Mitglieder einer Chatgruppe verteilt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover einen Durchsuchungsbeschluss für den Beschuldigten und seine Wohnung und auch für dessen in den Bundesländern Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern lebende Chatpartner.

Zeitgleich starteten alle beauftragten Polizeibehörden mit den seit langem geplanten Aktionen. Bei der Durchsuchung in der Samtgemeinde Selsingen konnten Rotenburger Beamten zahlreiche Beweismittel, darunter digitale Datenträger und elektronische Geräte wie Smartphone, Tablet, Notebook sicherstellen. Die Datenträger werden in den nächsten Wochen von Spezialisten ausgewertet. Die Ermittlungen gegen die Mitglieder der Chatgruppe dauern an. Hierbei gilt es zu klären, ob sich der Tatverdacht gegen die Beschuldigten weiter erhärten lässt, sie selbst Missbräuche begangen haben und wer in diesen Fällen die Opfer sind.

