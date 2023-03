POL-ROW: ++ Planenschlitzer an der Rastanlage Grundbergsee - Zwanzig Fahrzeuge betroffen ++ Unfall nach gefährlichem Fahrstreifenwechsel - Autobahnpolizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Planenschlitzer an der Rastanlage Grundbergsee - Zwanzig Fahrzeuge betroffen

Everinghausen/A1. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Rastanlage Grundbergsee-Süd an der Hansalinie A1 zwischen Hamburg und Bremen die Planen von rund zwanzig Sattelaufliegern aufgeschlitzt und zum Teil Ladung gestohlen. Am Sonntagmittag meldete sich der erste Lkw-Fahrer bei der Autobahnpolizei Sittensen. Er hatte den typischen Sichelschnitt in der Plane seines Aufliegers bemerkt. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass noch deutlich mehr Fahrzeuge betroffen waren. Welche Güter die Täter gestohlen haben, ist noch unklar. Allein durch die aufgeschlitzten Planen ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Unfall nach gefährlichem Fahrstreifenwechsel - Autobahnpolizei bittet um Hinweise

Sittensen/A1. Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Sittensen in Fahrtrichtung Bremen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben von Zeugen sei der Unbekannte mit einer dunklen BMW-Limousine neuester Bauart gegen 15.30 Uhr vom Einfädelungsstreifen über den Hauptfahrstreifen und die mittlere Fahrspur direkt auf den linken Überholfahrstreifen gefahren. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 32-jährige Fahrer eines mit vier Kindern besetzten Mercedes Viano von der mittleren Spur nach links ausweichen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit dem weißen VW Transporter eines 48-Jährigen. Der Unfallverursacher setzte mit seinem BMW die Fahrt in Richtung Bremen fort. Alle Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund achttausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen BMW und dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

Mit gestohlenem Radlader zur Windparkanlage

Alfstedt. Mit einem von einer Baustelle unbefugt in Gebrauch genommenen Radlader haben sich unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt zum Gelände des Umspannwerkes "Alfstedt Wind" verschafft. Dazu legten sie zunächst knapp zwei Kilometer mit dem Arbeitsfahrzeug zurück und fuhren damit gegen das Metalltor und die hölzerne Umzäunung. Ob sie vom Gelände etwas gestohlen haben, steht noch nicht fest. Nach der Tat wurde der Radlader am Umspannwerk zurückgelassen. Für rund vier Stunden musste der Betrieb der Windparkanlage heruntergefahren werden. Die Polizei geht von einem Schaden von über zehntausend Euro aus. Hinweise bitte an die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Mit dem Auto betrunken von der Geburtstagsfeier

Rotenburg. Mit knapp über 1 Promille ist ein 25-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Das Streifenteam war gegen 7 Uhr früh im Gegenverkehr der Bahnhofstraße auf den jungen Fahrer aufmerksam geworden. Sie wendeten das Polizeifahrzeug und stoppten seinen Opel Astra in der Glockengießer Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Polizisten das richtige Gespür gehabt hatten. Der 25-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Nach eigenen Angaben sei er auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier gewesen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Defekter Hinterreifen deckt Alkoholfahrt auf

Bremervörde. Wegen eines beschädigten Hinterreifens ist eine Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Waldstraße auf den Wagen einer 52-jährigen Frau aufmerksam geworden. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten zudem, dass die Fahrerin unter Alkoholeinwirkung zu stehen schien. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests bestätigte diesen Verdacht: mehr als 1,9 Promille. Die Frau musste in der OsteMed Klinik eine Blutprobe und auch ihren Führerschein abgeben.

22-Jähriger fährt unter Alkohol-Drogen-Mix

Elsdorf. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Samstagabend einen 22-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten waren gegen 23 Uhr auf der Landesstraße 131 in Elsdorf wegen der erkennbar unsicheren Fahrweise auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. Am Zevener Ortseingang konnten die Polizisten das Fahrzeug stoppen. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der 22-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest wies ein Ergebnis von über 1,3 Promille aus. Ein Urintest belegte zudem, dass der junge Mann zuvor Rauschgift konsumiert hatte. Im Verlauf des Tages habe er nach eigenen Angaben eine Linie Kokain gezogen. Der 22-Jährige musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

