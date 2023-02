Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Röntgenstraße: Verkehrsunfall auf Klinikgelände

Heidelberg (ots)

Heute Morgen, gegen 07.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Klinik in der Röntgenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer durchbrach die an einem Parkplatz befindliche Schranke und fuhr auf zwei dort geparkte Fahrzeuge auf. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden hierbei verletzt und befinden sich derzeit in einem Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Über die Schwere der Verletzung ist bislang nichts bekannnt. Der Unfallschaden an den Fahrzeugen und an der Schranke belaufen sich auf mehrere tausend Euro im 5-Stelligen Bereich. Der Verkehrsdienst der Verkehrspolizeiinspektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

