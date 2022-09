Polizei Köln

POL-K: 220915-3-K Nach Raubüberfall auf Feinkostgeschäft - Polizei Köln fahndet bei " Aktenzeichen XY" nach den Tätern - Fahndungsfotos

Köln (ots)

Nachtrag zu dem Pressemeldungen Ziffern 4 und 5 vom 23. Dezember 2021

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf ein Feinkostgeschäft auf dem Großmarkt in Köln-Bayenthal am 23. Dezember 2021 fahndet die Polizei Köln nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera in der Fernsehsendung " Aktenzeichen XY" nach drei maskierten und dunkel gekleideten Männern.

Die Gesuchten waren gegen 17.30 Uhr unter Vorhalt von Sturmgewehren und einer Pistole in den Verkaufsraum eingedrungen, wo sie Kunden und Angestellte bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert hatten. Beim Verstauen der Beute gab einer der mit dunklen Wollmützen bekleideten Männer zudem einen Schuss aus der Pistole ab.

Unmittelbar danach flüchteten die Täter mit dem Bargeld in einem dunklen VW Golf III Kombi über die Bundesautobahn 4 in Richtung Rheinisch-Bergischer-Kreis. Dort fanden die Ermittler in Höhe der Anschlussstelle Moitzfeld auch das an dem Fluchtfahrzeug angebrachte und zuvor in Köln-Seeberg entwendete Kennzeichen.

Der Kölner Fall wird nun am kommenden Mittwochabend ( 21. September) ab 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen:

Wer kann Hinweise zur Identität und /oder den Aufenthaltsort der Gesuchten geben ? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fluchtfahrzeugs machen ? Wer befand sich zur Tatzeit gegen 17.30 Uhr im Bereich des Großmarktes und hat verdächtige Beobachtungeng gemacht ?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/iv)

Die Bilder zur Fahndung sind unter dem folgenden Link abrufbar https://polizei.nrw/fahndung/87454

