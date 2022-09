Polizei Köln

POL-K: 220914-7-K/BAB/LEV Smart-Fahrerin bei Kollision auf A3 schwerverletzt

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (14. September) auf der BAB 3 in Höhe der Anschlussstelle Dellbrück ist eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Smart mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Ebenso wie ein beteiligter 35-jähriger Fahrer eines Ford Puma, der bei der Kollision auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt leichte Verletzungen erlitten hatte. Ein ebenfalls beteiligter Fahrer (58) eines Mercedes Vito blieb unverletzt. Gegen 13.40 Uhr war es aus noch unklarer Ursache und mit noch nicht abschließend geklärtem Verlauf zu dem Zusammenprall gekommen, infolgedessen sich ein mindestens 12km langer Stau entwickelte.

Die Polizei Köln entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam, leitete den Verkehr zunächst in Dellbrück, dann in Köln-Mülheim ab und stellte die drei Fahrzeuge sicher. Die Sperrmaßnahmen dauern derzeit (17.25h) noch an (cg/iv).

