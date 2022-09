POL-K: 220914-4-K 19-Jähriger rammt zwei Autos - Führerschein beschlagnahmt

Köln (ots) - Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Am Dienstagnachmittag (13. September) haben Zivilfahnder der Polizei Köln bei einer Kontrolle auf der Autobahn (BAB) 4 in einem Opel eines 23-jährigen Niederländers etwa 10 Kilogramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte transportierte die Betäubungsmittel in zwei Umzugskartons im Kofferraum seines Astras. Wegen des Verdachts der ...

mehr