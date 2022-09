Polizei Köln

POL-K: 220914-2-K 28-Jähriger erleidet Stichverletzungen - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Am Dienstagabend (13. September) ist ein 28 Jahre alter Mann in Köln-Vingst vor einem Mehrfamilienhaus auf der Nobelstraße, nahe der Thorwaldsenstraße, durch zwei Stiche schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem/den noch unbekannten Tatverdächtigen. Zeugen, die gegen 19 Uhr an der beschriebenen Örtlichkeit einen Streit beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen sowie dem/den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (mw/de)

