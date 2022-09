POL-K: 220913-2-K Mutmaßliche Räuberin auf frischer Tat vorläufig festgenommen

Köln (ots) - Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Montagnachmittag (12. September) in der Kölner Altstadt einen mutmaßlichen Dieb (22) auf frischer Tat gestellt und festgenommen. Die Zivilkräfte hatten den Mann zuvor gegen 14.10 Uhr dabei beobachtet, wie er sich an der Ecke Glockengasse/Offenbachplatz in einen unverschlossenen Wagen setzte und diesen durchsuchte. ...

