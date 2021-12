Polizei Köln

POL-K: 211223-4-K Aktueller Einsatz am Großmarkt: Raubüberfall auf Feinkostgeschäft

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagabend ( 23. Dezember) haben drei maskierte Männer gegen 17.30 Uhr ein Feinkostgeschäft auf dem Kölner Großmarkt im Stadtteil Raderberg überfallen. Einer der Männer soll dabei mit einem Sturmgewehr in die Luft geschossen haben. Nach aktuellen Erkenntnissen sollen die drei Gesuchten mit einem VW Golf in Richtung Raderberger Straße geflüchtet sein.

Die Polizei ist aktuell vor Ort und fahndet unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell