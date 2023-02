Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 38 Jahre alter Mann wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg und Sinsheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 38-jährigen Mann erlassen, der am Dienstag zunächst in Sinsheim und später in Heidelberg-Wieblingen gemeinsam mit drei weiteren, bislang unbekannten Tatverdächtigen gewerbsmäßig Ladendiebstähle aus Baumärkten begangen haben soll.

Zunächst soll das Quartett am 31.01.23 gegen 15 Uhr einen Baumarkt in Sinsheim aufgesucht und dort Leuchten im Wert von über 1200 EUR entwendet haben.

Am selben Tag gegen 16 Uhr sollen sich die vier Tatverdächtigen in die Räume eines Baumarktes in Heidelberg-Wieblingen begeben und ebenfalls Leuchten im Gesamtwert von über 1900 EUR entwendet haben. Hiernach sollen die Tatverdächtigen den Baumarkt samt der eingesteckten Beute verlassen haben.

Der Ladendetektiv des Baumarktes wurde auf die Personengruppe aufmerksam, bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Beamten flüchteten drei Tatverdächtige. Der 38-jährige konnte auf dem Parkplatz des Baumarktes festgenommen werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen den 38-jährigen beantragt. Am 01.02.23 wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ den Haftbefehl, eröffnete ihn dem Beschuldigten und setzte ihn antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

