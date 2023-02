POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 52-jähriger Mann wegen Verdachts des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) - Am Mittwoch, zwischen 16 und 17 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter in eine Filiale einer Imbiss-Kette in der Gleisstraße in Hockenheim. Er bestellte sich etwas zu essen und gab dann vor die Toilette aufzusuchen. Auf dem Rückweg von der Toilette nahm der bislang unbekannte Täter die Trinkgeldkasse mit mehreren hundert Euro des Imbisses ...

