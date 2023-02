Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Café - Wer kann Hinweise geben?

Ladenburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Café kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Schriesheimer Fußweg. Hier wurde aus einer Kasse Münzgeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Auch begab sich der oder die Täter in das nahegelegene Bürogebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten, entwendet wurde jedoch nichts. Des Weiteren wurde die Tür eines Kassenhäuschens aufgebrochen, auch hier waren der bzw. die Täter erfolglos. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, unter Tel.: 06203 93050

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell